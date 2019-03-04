СКР просит помощи в поисках пропавшего 32-летнего тюменца

СЕГОДНЯ 15:01 2019-03-04T15:01:01+03:00

Мужчина еще весной уехал из дома и пропал

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Жителей Тюменской области просят помощи в поисках Сергея Александровича Бурмакина, 1987 года рождения. Мужчина утром, 25 мая, выехал на красном велосипеде из своего дома в деревне Падерина и пропал. До настоящего времени его местоположение не установлено.

По данному факту Следственным управлением СКР по Тюменской области уже возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" (ч. 1 ст.105 УК РФ).

Известно, что Сергей был одет в камуфляжный костюм, синие кроссовки с белыми полосками и серую кепку.

Приметы: рост 180 см., худощавого телосложения, волосы русые короткие с залысинами, глаза серо-голубые.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о Сергее Бурмакине, просьба, звонить по телефонам: 02/112 полиция;

8 (3452) 793 023, 793 525 - Управление уголовного розыска УМВД России по Тюменской области

8 (3452) 62-51-72 – Тюменский межрайонный следственный отдел.

ИСТОЧНИК KP.RU