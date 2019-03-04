2019-03-04T14:45:55+03:00
Экономика

«Казанская рыба» увеличит объёмы производства продукции на 25%

Предприятие реализовало роект по расширению действующего бизнеса
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: Инвестиционное агентство Тюменской областиФото: Инвестиционное агентство Тюменской области
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Предприятие «Казанская рыба» реализовало проект по расширению действующего бизнеса. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, компания приобрела рыбоперерабатывающее оборудование, оборудование для транспортировки сырья и готовой продукции (гидравлические тележки) и специализированный транспорт. Проект был реализован в феврале 2019 года при организационной поддержке «Инвестиционного агентства Тюменской области».

Кроме того, под заказ было изготовлено оборудование для сушки и вяления рыбы, которое уже установлено на предприятии. Объём инвестиций в проект составил 22 млн рублей, благодаря успешной реализации инвестпроекта, на предприятии было создано 5 рабочих мест. Новые мощности помогут увеличить объём производства продукции на 25%.

Стоит отметить, что «Казанская рыба» активно развивает фирменную торговлю – продукция компании хорошо известна жителям Казанки, Тюмени и Сургута.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала, что сотрудники Сладковского товарного рыбоводческого хозяйства продолжают заниматься воспроизводством водных биоресурсов. Они выращивают стерлядь и выпускают её в Обской речной бассейн. В прошлом году сладковцы выпустили более 20 тыс. молоди стерляди, годом раньше – более 7 тысяч. В этом году направление получит развитие летом. Сегодня на заводе Сладковского товарного рыбоводческого хозяйства есть большие производственные мощности для заморозки и переработки рыбы. Её можно покупать в свежем, мороженом, копчёном, вяленом виде, а также в виде фарша и котлет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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