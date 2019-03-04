Тюменские лыжники на Всемирной Зимней Универсиаде выиграли уже четыре медали

СЕГОДНЯ 14:37 2019-03-04T14:40:04+03:00

Тюменец Иван Якимушкин на Всемирной Зимней Универсиаде в Красноярске выиграл уже две золотые медали. Фото ТИУ

У Ивана Якимушкина два золота, у Екатерины Смирновой - два серебра

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Тюменские лыжники Иван Якимушкин и Екатерина Смирнова на XXIX Всемирной Зимней Универсиаде в Красноярске уже выиграли по две медали.

Сегодня, 4 марта 2019 года, состоялись гонки преследования свободным стилем на 5 км у женщин и 10 км у мужчин. Лыжники ЦСП72 повторили свои вчерашние результаты: Иван взял золото, а Екатерина - серебро.

В пресс-службе Центра спортивной подготовки 72, в мужской и женской тройках призеров у целом не произошло никаких изменений. У мужчин на втором месте Антон Тимашов из Московской области, на третьем - Иван Кириллов из ХМАО-Югры. У девушек первенствовала Алиса Жамбалова из Бурятии. Яна Кирпиченко, представляющая Красноярский и Алтайский край, замкнула призовую тройку.

ИСТОЧНИК KP.RU