Тюменские лыжники на Всемирной Зимней Универсиаде выиграли уже четыре медали
Тюменские лыжники Иван Якимушкин и Екатерина Смирнова на XXIX Всемирной Зимней Универсиаде в Красноярске уже выиграли по две медали.
Сегодня, 4 марта 2019 года, состоялись гонки преследования свободным стилем на 5 км у женщин и 10 км у мужчин. Лыжники ЦСП72 повторили свои вчерашние результаты: Иван взял золото, а Екатерина - серебро.
В пресс-службе Центра спортивной подготовки 72, в мужской и женской тройках призеров у целом не произошло никаких изменений. У мужчин на втором месте Антон Тимашов из Московской области, на третьем - Иван Кириллов из ХМАО-Югры. У девушек первенствовала Алиса Жамбалова из Бурятии. Яна Кирпиченко, представляющая Красноярский и Алтайский край, замкнула призовую тройку.
ИСТОЧНИК KP.RU