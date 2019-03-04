На конкурсе «Мисс IT - 2019» презентуют линию косметики от тюменских предпринимателей

СЕГОДНЯ 14:24 2019-03-04T14:24:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Презентация авторской линии натуральной косметики, созданной тюменскими предпринимателями Анастасией и Александром Козодеевыми, состоится в рамках 8-го конкурса «Мисс IT Тюменской области». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области со ссылкой на Торгово-промышленную палату региона, цель – обозначить новый интересный и перспективный проект качественной продукции из Тюменской области.

Косметику и мыло линии GoodDay, которая выпускается на основе лучших растительных и эфирных масел со всего мира, подарят победительницам 8-го конкурса «Мисс IT Тюменской области-2019». Кроме того за красотой конкурсанток будут следить стилисты бьюти-лаборатории красоты Saint-tropez, которые помогут подчеркнуть обаяние и стиль каждой девушки.

По словам вице-президента ТПП Тюменской области Елены Авериной, заявки для участия в конкурсе принимаются до 22 марта.

- Мы приглашаем девушек, чья работа не только связана информационными технологиями. Интересны проекты в сфере маркетинга, экономики, инноваций, коммуникаций, мы ждем также креативных девушек-блогеров, реализовавших интересные проекты, которые сможет оценить жюри конкурса, - отметила она.

Принять участие в конкурсе могут девушки Тюменской области, Югры и Ямала, которые реализовали проекты в сфере информационных технологий, либо смежных с ней. Финал конкурса состоится 25 апреля. Победительницы получат ценные призы и известность в профессиональном сообществе.

ИСТОЧНИК KP.RU