2019-03-04T14:24:27+03:00
Здоровье

На конкурсе «Мисс IT - 2019» презентуют линию косметики от тюменских предпринимателей

GoodDay выпускается на основе лучших растительных и эфирных масел
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Фото: http://tyumen.tpprf.ruФото: http://tyumen.tpprf.ru
Изменить размер текста:

Презентация авторской линии натуральной косметики, созданной тюменскими предпринимателями Анастасией и Александром Козодеевыми, состоится в рамках 8-го конкурса «Мисс IT Тюменской области». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области со ссылкой на Торгово-промышленную палату региона, цель – обозначить новый интересный и перспективный проект качественной продукции из Тюменской области.

Косметику и мыло линии GoodDay, которая выпускается на основе лучших растительных и эфирных масел со всего мира, подарят победительницам 8-го конкурса «Мисс IT Тюменской области-2019». Кроме того за красотой конкурсанток будут следить стилисты бьюти-лаборатории красоты Saint-tropez, которые помогут подчеркнуть обаяние и стиль каждой девушки.

По словам вице-президента ТПП Тюменской области Елены Авериной, заявки для участия в конкурсе принимаются до 22 марта.

- Мы приглашаем девушек, чья работа не только связана информационными технологиями. Интересны проекты в сфере маркетинга, экономики, инноваций, коммуникаций, мы ждем также креативных девушек-блогеров, реализовавших интересные проекты, которые сможет оценить жюри конкурса, - отметила она.

Принять участие в конкурсе могут девушки Тюменской области, Югры и Ямала, которые реализовали проекты в сфере информационных технологий, либо смежных с ней. Финал конкурса состоится 25 апреля. Победительницы получат ценные призы и известность в профессиональном сообществе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Молодая тюменка самолечением довела себя до тяжелого приступа
За истязания дочери-инвалида тюменку отправили в колонию
Тюменского терапевта подозревают в мелких взятках
Тюменская область и Узбекистан задумались о реализации совместного проекта
СКР просит помощи в поисках пропавшего 32-летнего тюменца
«Казанская рыба» увеличит объёмы производства продукции на 25%
Тюменские лыжники на Всемирной Зимней Универсиаде выиграли уже четыре медали
Тюменские медики опровергают информацию о смерти мальчика от газировки
В Тюменской области пройдёт масштабная агропромышленная выставка «Тюмень Агро-2019»
Банк УРАЛСИБ в Екатеринбурге провёл конференцию «Практикум для предпринимателей. Как прокачать свой бизнес»
Губернатор Александр Моор поздравил Александра Большунова с успешным выступлением на Чемпионате мира
Тюменка три года работала в депо по липовому диплому о высшем образовании
Почти семь тысяч тюменцев встретили весну лыжной гонкой
Колесом зацепил обочину: под Тюменью в аварии погибла пенсионерка
На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск произошло две аварии с участием большегрузов
Пенсионер из Тюмени пырнул кухонным ножом сына
Число 4G-устройств на Урале превысило 2 миллиона
В Тюмени ищут водителя, сбившего подростка с собакой
Тюменцев призывают в снегопад быть осторожными на дорогах
Жители Тюменской области назвали 72 повода любить свой край еще сильнее
Юных поэтов и писателей Тюмени приглашают на «Гришинские проталины»
От тюменцев ждут жалоб на транспортные услуги