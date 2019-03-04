Тюменские медики опровергают информацию о смерти мальчика от газировки

СЕГОДНЯ 14:16 2019-03-04T14:19:42+03:00

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Тюменские медики опровергают информацию, распространяемую в социальных сетях региона о смерти мальчика, который в выходные выпил газированный напиток.

- Эта информация - абсолютная ложь. В Областной клинической инфекционной больнице никаких даже близко похожих случаев обращения нет, — сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Отметим, что в родительских чатах и социальных сетях разных городов Тюменской области появились сообщения: "Это информация от воспитателя моего старшего сына....... Донесите до детей! В реанимации инфекционки умер мальчик. На выходных он выпил тархун ( в стекле). Поднялся билирубин, интоксикация, 2 дня комы, спасти не удалось! Говорите с детьми, объясняйте! Там сейчас лежит дочь моего кума - выпила Ситро (стекло, марку не помнит) девочка под капельницами с пятницы. Обошлись без реанимации. Как сказала врач, там пол отделения с теми же результатами после энергетиков. Распространяйте информацию и предупреждайте детей!"

Сообщения сопровождаются "черным списком продуктов", в которых содержатся опасные красители.

- Никаких трагических случаев, описанных в сообщении, в Тюменской области не было. Конечно, это не значит, что нужно поить детей энергетиками и газировкой, ведь эти напитки пользы не приносят, но и в больницу из-за них не попадают, - подчеркнула пресс-секретарь Департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

ИСТОЧНИК KP.RU