В Тюменской области пройдёт масштабная агропромышленная выставка «Тюмень Агро-2019»

СЕГОДНЯ 14:04 2019-03-04T14:04:53+03:00

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В Тюменской области с 20 по 22 марта, в преддверии весенне-полевых работ, состоится масштабная агропромышленная выставка «Тюмень Агро-2019». Как сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области, мероприятие состоится в микрорайоне «Пышминская долина», в посёлке Винзили. Здесь участников ожидает более пяти тысяч квадратных метров выставочных помещений, восемь гектаров открытой площадки, сотни единиц сельскохозяйственной техники и многое другое.

Агропромышленная выставка «Тюмень Агро» каждый год собирает порядка тысячи аграриев, которые знакомятся с новыми разработками, следят за обкаткой техники в поле, обмениваются опытом и налаживают деловые контакты. Помимо тюменских предприятий в выставке примут участие российские компании агроснабжения и уральские дилерские центры, которые презентуют аграриям передовую технику и оборудование. В их числе: «Петкус Урал», «Альфа-Трейд», «Тюменьагромаш», «АгроЦентрЗахарово», «ТехноЦентр», «Агропроф». Средства защиты растений презентуют такие предприятия, как «Щелково Агрохим», «Агрокемикал Ди ЭФ», «Агро Эксперт Груп» и «БАСФ». Также в мероприятии примут участие предприятия, занимающиеся внедрением оборудования для точного земледелия и оборудования для животноводства.

В программе запланирована демонстрация инновационных моделей техники и оборудования российских и зарубежных заводов-изготовителей и компаний-дилеров УрФО, демонстрация техники, оборудования и производственных возможностей предприятий сельхозмашиностроения регионов УрФО. Кроме того, участники познакомятся с инновационными разработками внедренческих компаний аграрных вузов регионов УрФО и НИИСХ. В рамках деловой программы намечены совещания, смотры-конкурсы, олимпиады специалистов, бизнес-завтраки, викторина.

ИСТОЧНИК KP.RU