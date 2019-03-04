Банк УРАЛСИБ в Екатеринбурге провёл конференцию «Практикум для предпринимателей. Как прокачать свой бизнес»

СЕГОДНЯ 13:20 2019-03-04T13:22:49+03:00

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Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ провел в Екатеринбурге бесплатную конференцию для представителей бизнеса «Практикум для предпринимателей. Как прокачать свой бизнес».

Участниками конференции стали более 50 гостей, в числе которых представители государственных и общественных организаций, малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели, а также топ-менеджеры и владельцы предприятий.

Основными темами мероприятия стали инструменты поддержки бизнеса и актуальные тренды в сфере законодательства. Кроме того, предприниматели узнали лайфхаки по привлечению клиентов, обсудили бизнес-тенденции и смогли принять участие в практиках для развития личных качеств руководителя.

С презентациями на мероприятии выступили Руководитель департамента развития территориальной структуры Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Артем Русаков. Эксперт рассказал о финансовых инструментах господдержки для бизнеса в 2019 году.

Председатель комитета по инвестициям и развитию Свердловского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ», общественный помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей Свердловской области Юлия Васильева выступила с докладом на тему изменений законодательства для бизнеса в текущем году.

Руководитель «Студии имиджа речи Ольги Ходаковой», член Российской общественной академии голоса Ольга Ходакова провела мастер-класс, посвященный имиджу голоса успешного руководителя, Постоянный спикер Университета бизнеса УРАЛСИБ, IT-эксперт портала Textback.ru и со-основатель Test-drive club Даниил Баженов рассказал предпринимателям про чат-боты и мессенджеры. Эксперт в области индустриальных и потребительских трендов Мария Скалкина рассказала слушателям, как самостоятельно выявить тренды и вывести на рынок продукт или услугу, которая будет пользоваться популярностью. С презентацией на тему «Лизинг как инструмент развития бизнеса» выступил руководитель Уральского дивизиона ГК «Интерлизинг» Руслан Малаев.

Банк УРАЛСИБ на мероприятии представляли начальник Управления дистанционных продаж департамента развития и продаж малого бизнеса Олег Глушаков и управляющий директор по Уральскому региону Департамента развития и продаж малого бизнеса Ольга Бакина. Спикеры рассказали о том, как предпринимателю расти внутри Банка.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

ИСТОЧНИК KP.RU