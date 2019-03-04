Губернатор Александр Моор поздравил Александра Большунова с успешным выступлением на Чемпионате мира

СЕГОДНЯ 13:11 2019-03-04T13:18:05+03:00

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Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил Александра Большунова с успешным выступлением на чемпионате мира по лыжным гонкам. Соревнования завершились в австрийском Зефельде накануне, 3 марта. Российская сборная завоевала 8 медалей: 5 серебряных и 3 бронзовых.

- Ребята боролись до последнего, а мы болели за них всей душой! В последней гонке тюменский спортсмен Александр Большунов рвался к победе, но не смог догнать норвежца Холланда и занял второе место. Это четвёртая медаль 22-летнего лыжника на Чемпионате мира. Поздравляю его и всех болельщиков. Уверен, что главные победы Саши еще впереди! - отметил Александр Викторович.

ИСТОЧНИК KP.RU