2019-03-04T12:56:59+03:00
Происшествия

Тюменка три года работала в депо по липовому диплому о высшем образовании

Теперь ей грозит уголовное наказание
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменка три года работала в депо по липовому диплому о высшем образованииТюменка три года работала в депо по липовому диплому о высшем образованииФото: Маргарита КАЛИНКИНА
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Работницу локомотивного депо станции Войновка в Тюмени поймали на подлоге документов. Женщина, чтобы получить вышестоящую должность предоставила в отдел кадров липовый диплом о высшем образовании и проработала на ней более трех лет.

В октябре 2015 года в организации появилась вакансия и, чтобы перевестись на это место, работница через интернет нашла человека, который за 32 тысячи рублей сделал ей поддельный документ. В январе 2019 года подлог стал известен. В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по признакам ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

Сейчас материалы направлены мировому судье Калининского округа Тюмени для принятия решения, сообщили в Тюменском Линейном отделе МВД России на транспорте. Санкция статьи предусматривает штраф до восьмидесяти тысяч рублей, либо обязательные работы до 480 часов, либо исправительные работы до двух лет, либо арест до шести месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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