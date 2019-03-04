Почти семь тысяч тюменцев встретили весну лыжной гонкой

СЕГОДНЯ 12:19 2019-03-04T12:39:57+03:00

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Активные тюменцы встретили весну лыжной гонкой. На соревнования пришли в субботу, 2 марта, более 6700 горожан самых разных возрастов. Они приняли участие в 37-ой открытой Всероссийская массовая «Лыжня России» состоялась на стадионе Государственного аграрного университета Северного Зауралья.

Первыми на старт вышли представители сильного пола, они покоряли дистанцию в 5 км, затем девушки и женщины боролись на дистанции 3 км. Горожане на этих состязаний смогли получить спортивные разряды и выполнить норматив ВФСК «ГТО».

В рядах участников VIP-забега своим мастерством блеснули представители власти, депутаты, руководители учреждений и организаций, именитые тюменские спортсмены.

На массовый забег на 1 км вышли школьники, студенты, семейные команды, команды предприятий и организаций, а также активные тюменцы, для которых спорт – это неотъемлемая часть жизни.

- Я горжусь, что вместе с вами приму участие в этом старт, - отметил на открытии гонки заместитель губернатора, директор департамента АПК Владимир Чейметов. Глава Тюмени Руслан Кухарук, добавил, что в 2018 году более 42 процентов тюменцев занимались физкультурой и спортом. А серебряный призёр Олимпийских игр, победитель чемпионатов мира и Европы по греко-римской борьбе Владимир Чебоксаров пожелал каждому участнику победить себя и дойти до финиша.

После гонки 10 тюменцев получили золотые, серебряные и бронзовые знаки ГТО. Праздник пролетел быстро. Никому не пришлось скучать. Даже для тюменцев детсадовского возраста была организована игровая программа, а гречневая каша и ароматный черный чай стали приятным и сытным завершением ежегодного мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU