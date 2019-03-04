Колесом зацепил обочину: под Тюменью в аварии погибла пенсионерка

СЕГОДНЯ 10:50 2019-03-04T12:57:13+03:00

Колесом зацепил бровку: под Тюменью в аварии погибла пенсионерка. Фото ГИБДД Тюменской области

Женщина ехала с мужем, когда в них влетела иномарка

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Смертельная авария произошла сегодня, 4 марта, на 17-м километре автодороги Тюмень-Нижняя Тавда. В одиннадцатом часу столкнулись автомобили «Шевроле Круз» и «семерка».

По предварительным 32-летний водитель «Шевроле» зацепил колесом бровку дороги и машину вынесло на встречную полосу. В итоге смертельные травмы получила 65-летняя пассажирка «Жигулей», жительница села Ахманы Нижнетавдинского района Тюменской области. Она скончалась на месте.

62-летний водитель «семерки», муж погибшей, доставлен в больницу с травмами. Водитель «Шевроле» также получил повреждения и доставлен в больницу.

В связи с изменением погодных условий и осадками ГИБДД рекомендует автомобилистам снизить скорость на загородных автодорогах, а также избегать резких маневров, перестроений и выездов на встречную полосу.

ИСТОЧНИК KP.RU