На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск произошло две аварии с участием большегрузов

СЕГОДНЯ 10:36 2019-03-04T10:36:14+03:00

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Две дорожные аварии произошли на федеральной трассе Тюмень-Ханты-Мансийск в минувшие выходные.

Так, на 463-м километре в Уватском районе столкнулись «Пежо Боксер», встречный большегруз «Урал» и «Ивеко». Предварительно установлено, что ДТП произошло при выполнении водителем «Пежо» обгона. В результате столкновения водитель «Пежо» повредил ребра и получил ушибы. Мужчину госпитализировали в больницу Увата. Более точные обстоятельства ДТП выясняются.

На 117-м километре трассы Тюмень-Ханты-Мансийск в Ярковском районе водитель автомобиля «Шевроле Лачетти» при объезде препятствия на дороге, въехал в стоящий большегруз «Вольво». В ДТП ушибы получили двое пассажиров легковушки: 61-летний мужчина и 52-летняя женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU