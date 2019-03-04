2019-03-04T10:18:51+03:00
Происшествия

Пенсионер из Тюмени пырнул кухонным ножом сына

Мать успела вызвать скорую помощь
Маргарита КАЛИНКИНА
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Пенсионер из Тюмени ударил кухонным ножом сына. Кровавая разборка между родными произошла во время распития алкоголя. Ее свидетелем стала мать и жена драчунов, она же вызвала скорою помощь сыну.

Инцидент произошел в одном из общежитий города. Медики на место происшествия вызвали полицейских. 64-летнего хозяина задержали. На него заведено уголовное дело на основании части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, сообщили в пресс-службе городской полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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