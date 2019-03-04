В Тюмени ищут водителя, сбившего подростка с собакой
В Тюмени ищут водителя, который сбежал с места аварии. Неизвестный автомобиль сбил 14-летнего подростка, который переходил дорогу с собакой по пешеходному переходу.
Инцидент произошел накануне, 3 марта, на ул. Восстания, 13 в 16.20, сообщили в областной Госавтоинспекции. Школьник получил ушиб.
Обстоятельства аварии выясняются, водитель и автомобиль устанавливаются. ГИБДД просит очевидцев дорожного происшествия позвонить по телефонам: 29-14-88 или 29-14-99.
Всего за минувшие сутки на дорогах региона произошло 11 аварий, в которых один человек погиб и 13 получили травмы. Автоинспекторы призывают водителей в условиях снегопада быть предельно внимательными, выбирать скорость и дистанцию с учетом дорожных и погодных условий.
ИСТОЧНИК KP.RU