Тюменцев призывают в снегопад быть осторожными на дорогах

СЕГОДНЯ 09:43 2019-03-04T09:56:43+03:00

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Тюменских автомобилистов призывает к особой осторожности во время снегопада и ухудшенной видимости. Скорость и дистанцию нужно выбирать с учетом дорожных и погодных условий. За минувшие выходные в регионе произошло 11 дорожных аварий, в которых один человек погиб и 13 получили ранения.

Так, под колеса автомобилей попали три пешехода. Так, в 16 час. 20 мин. на ул. Восстания, 13, на пешеходном переходе сбит 14-летний подросток, который переходил дорогу с собакой. Водитель уехал с места ДТП, школьник получил ушиб. Обстоятельства аварии выясняются, водитель и автомобиль устанавливаются. ГИБДД просит очевидцев ДТП позвонить в ГИБДД по тел.29-14-88, 29-14-99.

На ул. Бабарынка, 20 А в шестом часу вечера автомобилем «Фольксваген Поло» сбита 62-летняя женщина, она получила ушиб. ГИБДД призывает автомобилистов быть внимательнее, трогаясь с места и двигаясь задним ходом, особенно в снегопад и непогоду, когда видимость ухудшается как для водителей, так и для пешеходов.

В девятом часу вечера на ул.Республики, 211 автомобилем «Мерседес» сбита 29-летняя девушка, переходившая улицу, предварительно, на запрещающий сигнал светофора. У пострадавшей ушиб.

Автоинспекторы еще раз напоминают: снегопад – не время для спешки, особенно стоит быть внимательным на загородных дорогах, избегать маневров обгона и выезда на встречную полосу.

ИСТОЧНИК KP.RU