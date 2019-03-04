Жители Тюменской области назвали 72 повода любить свой край еще сильнее

СЕГОДНЯ 09:29 2019-03-04T09:31:50+03:00

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Жители Тюменской области нашли 72 повода любить свой край еще сильнее. Эксперты проанализировали 755 некоммерческих молодежных событий, которые состоялись с июля 2016 года по июль 2018 год и теперь о самых-самых расскажут в специальном журнале.

Исследования проходили в рамках проекта "Япосещаю". В него вошли события, которые объединяют семьи, помогают реабилитироваться инвалидам, прокачивают навыки в творческих и интеллектуальных областях, помогают показать таланты и познакомиться с историей регионов. Кроме того, события были отмечены горожанами, ведь многие проекты заявлены на конкурс не руководителями, а участниками.

— Журнал «72 повода полюбить Тюменскую область еще сильнее» — это возможность для жителей нашего региона узнать о молодежных событиях, найти в руководителях проектов единомышленников и объединяться для совместных инициатив, а туристам он поможет познакомиться с развлекательной инфраструктурой области, узнать о местах, в которых проходят мастерские, соревнования и показательные выступления, чтобы посетить их в путешествии, — поделилась Юлия Каргаполова, куратор мультицентра «Моя Территория»

Среди проектов-победителей экстремальные забеги и соревнования, международные и городские фестивали, форумы отцов и предпринимателей, военно-спортивные турниры. Так, например, вошел в шорт-лист конкурса проект «Зеленый остров», в котором тюменцы восстановили спортивную площадку во дворе и улучшили ее, чтобы люди с инвалидностью могли заниматься спортом. А тюменец Владимир Ордовский проектом «Литературный автобус» познакомил горожан с творчеством наших поэтов: за 16 поездок на автобусе свое творчество продемонстрировали более 40 тюменцев. Кстати, благодаря этой акции наш город появился на литературной карте страны, ведь резонанс от ее проведения прошел по многим регионам России.

— Бывают такие конкурсы, в которых, чтобы победить, нужно написать в соцсетях «Проголосуй за меня». Япосещаю — тот редкий случай, когда этого не было. Это говорит об абсолютной честности и показывает, что мы не просто так получили награду. И хочется сказать, что теперь у нашей области есть 72 визитные карточки, — отметил руководитель проектов «Отцовский MEET-UP» и лекций «Папин сын» Александр Чехонин.

Ирина Широкова, заместитель директора департамента общественных связей, во время награждения отметила, что на общественниках лежит ответственность, так как именно они становятся примером для молодежи. А чтобы об их опыте узнали, в середине апреля выпустят журнал «72 повода полюбить Тюменскую область еще сильнее» о 65 молодежных лидерах. В нем отразят личный опыт, трудности, успехи, советы и планы на будущее организаторов некоммерческих событий. Журнал появится в общественных пространствах города и на туристических стойках Visit Tyumen. Увидеть список всех организаторов можно на сайте япосещаю.рф.

— Отличие социальных проектов в том, что они реализуются для людей не ради награды и материальной выгоды, а по велению сердца. Изначально они на собственной инициативе и энтузиазме продвигают идеи, помогают людям и способствуют развитию личности в интеллектуальной, спортивной, культурной и социальной направленностях. Поэтому я с удовольствием принял участие в экспертном составе, ведь смог познакомиться с общественниками. Если они есть и их проекты приносят пользу, то в нашем мире, в нашей области, благие дела будут совершаться, — отметил Максим Скворцов, эксперт исследования, генеральный директор Акционерного общества «ТАЛК», победитель федерального конкурса «Лидеры России».

ИСТОЧНИК KP.RU