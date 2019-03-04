От тюменцев ждут жалоб на транспортные услуги

СЕГОДНЯ 09:12 2019-03-04T09:14:44+03:00

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Горячую линию, посвященную транспортным услугам открывает Управление Роспотребнадзора по Тюменской области и областной Центр гигиены и эпидемиологии. Эксперты готовы отвечать на вопросы граждан об услугах по перевозке пассажиров, грузов для населения, стоимости дополнительных услуг (предоставление постельного белья, справочное обслуживание и т.п.), бронировании билетов, услуг платных автостоянок и других.

Звонков ждут с 4 по 5 марта в Управлении Роспотребнадзора по телефонам: (3452) 20-86-66, 20-22-89, 20-31-11, в Консультационном центре на базе Центра гигиены и эпидемиологии: (3452) 68-48-94.

Часы работы горячей линии Управления: Понедельник - Четверг: 9.00 - 18.00; Пятница: 9.00 - 16.45; Перерыв: 13.00 – 13.45.

Часы работы горячей линии Центра гигиены и эпидемиологии: Понедельник - Четверг: 8.00 - 17.00; Пятница: 8.00 - 14.30; Перерыв: 12.00 – 12.30.

ИСТОЧНИК KP.RU