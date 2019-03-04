СЕГОДНЯ 08:57 2019-03-04T08:57:44+03:00

Голосование за парки и скверы проходило на портале «Я решаю!»

Изменить размер текста: A A

Жители Тюмени назвали первоочередные места отдыха для благоустройства. Голосование проходило 28 февраля на портале «Я решаю!», горожанам предлагалось назвать общественные территории, на которых в 2020 году необходимо провести строительные работы.

На суд тюменцев был предложен 81 объект, среди которых скверы, площади, аллеи в самых разных районах. Те территории, которые набрали наибольшее количество голосов, будут благоустроены в первую очередь. Там будут обновлены пешеходные зоны, детские и спортивные площадки, уличное освещение, бесплатный Вай-Фай и многое другое.

В итоге побелил Парк Заречный по улице Щербакова, он набрал 580 голосов. На втором месте сквер Никольский по ул. Вознесенской – ул. Родниковой, за него отдан 531 голос. На третьем - сквер Славянский с 462 голосами. В первую десятку также вошли: сквер Железнодорожников, сквер Пограничников, сквер Школьный, Цветной бульвар с Городской площадью, Обводненный карьер Утиный, озелененная территория по проезду Солнечный от проезда Заречный до ул. Эрвье, Площадь Конституции.

Полный список территорий и результаты голосования можно посмотреть здесь

ИСТОЧНИК KP.RU