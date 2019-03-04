Жители Тюмени назвали первоочередные места отдыха для благоустройства
Жители Тюмени назвали первоочередные места отдыха для благоустройства. Голосование проходило 28 февраля на портале «Я решаю!», горожанам предлагалось назвать общественные территории, на которых в 2020 году необходимо провести строительные работы.
На суд тюменцев был предложен 81 объект, среди которых скверы, площади, аллеи в самых разных районах. Те территории, которые набрали наибольшее количество голосов, будут благоустроены в первую очередь. Там будут обновлены пешеходные зоны, детские и спортивные площадки, уличное освещение, бесплатный Вай-Фай и многое другое.
В итоге побелил Парк Заречный по улице Щербакова, он набрал 580 голосов. На втором месте сквер Никольский по ул. Вознесенской – ул. Родниковой, за него отдан 531 голос. На третьем - сквер Славянский с 462 голосами. В первую десятку также вошли: сквер Железнодорожников, сквер Пограничников, сквер Школьный, Цветной бульвар с Городской площадью, Обводненный карьер Утиный, озелененная территория по проезду Солнечный от проезда Заречный до ул. Эрвье, Площадь Конституции.
Полный список территорий и результаты голосования можно посмотреть здесь
ИСТОЧНИК KP.RU