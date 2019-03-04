Тюменец стащил у соседа и пропил двигатель от «Meрседеса»

СЕГОДНЯ 08:23 2019-03-04T08:23:55+03:00

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Житель Тюмени пропил краденый двигатель от «Meрседеса» Тюменец стащил его с частной территории, которая находилась по соседству с его домом.

Мужчина выбрал день, когда его никто не мог увидеть, заехал на автомобиле на участок и вывез двигатель. Краденый трофей он сдал в пункт сдачи металлолома и на полученные 100 тысяч рублей купил спиртное.

Хозяин двигателя обнаружив пропажу, обратился в полицию. Подозреваемого удалось установить по записям камер видеонаблюдения. По составленной ориентировке 59-летнего злоумышленника быстро нашли в его же доме.

По данному факту возбуждено уголовное дело на основании части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU