Сорвало крышу: под Тюменью столкнулись большегруз, грейдер и легковушка

СЕГОДНЯ 07:25 2019-03-04T07:45:47+03:00

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Необычная дорожная авария произошла на федеральной трассе Курган — Тюмень. Во время снегопада накануне днем, 3 марта, на 182-м километре столкнулись легковой автомобиль "Тойота", трактор-грейдер и большегруз "Скания". В итоге у легковой иномарки сорвало крышу у кузова. Водитель и пассажирка получили травмы.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, ДТП произошло из-за того, что большегруз немного занесло на заснеженной трассе. Полуприцеп выехал на встречную полосу столкнулся с грейдером, а затем с легковушкой.

— Сообщение об аварии поступило в 13:00. По предварительным данным, водитель большегруза превысил безопасную скорость. В результате столкновения 58-летнего водителя "Тойоты" с открытой травмой плеча и болевым шоком госпитализировали в больницу, где он скончался. У его 30-летней пассажирки подозрение на ушиб головы.

В социальных сетях очевидцы рассказали, что видели поврежденную иномарку на дороге возле Тараскуля. У многих вызвало недоумение, как могло так сорвать крышу автомобилю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/695170" frameborder="0"></iframe> Дорожная авария на трассе Тюмень-Курган.

ИСТОЧНИК KP.RU