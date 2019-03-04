2019-03-04T07:45:47+03:00
Происшествия

Сорвало крышу: под Тюменью столкнулись большегруз, грейдер и легковушка

Водитель смятой иномарки скончался в больнице [ФОТО ВИДЕО]
Марина АНТОНОВА
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Сорвало крышу: под Тюменью столкнулись большегруз, грейдер и легковушка. Фото vk.comСорвало крышу: под Тюменью столкнулись большегруз, грейдер и легковушка. Фото vk.com
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Необычная дорожная авария произошла на федеральной трассе КурганТюмень. Во время снегопада накануне днем, 3 марта, на 182-м километре столкнулись легковой автомобиль "Тойота", трактор-грейдер и большегруз "Скания". В итоге у легковой иномарки сорвало крышу у кузова. Водитель и пассажирка получили травмы.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, ДТП произошло из-за того, что большегруз немного занесло на заснеженной трассе. Полуприцеп выехал на встречную полосу столкнулся с грейдером, а затем с легковушкой.

— Сообщение об аварии поступило в 13:00. По предварительным данным, водитель большегруза превысил безопасную скорость. В результате столкновения 58-летнего водителя "Тойоты" с открытой травмой плеча и болевым шоком госпитализировали в больницу, где он скончался. У его 30-летней пассажирки подозрение на ушиб головы.

В социальных сетях очевидцы рассказали, что видели поврежденную иномарку на дороге возле Тараскуля. У многих вызвало недоумение, как могло так сорвать крышу автомобилю.

Дорожная авария на трассе Тюмень-Курган.

ИСТОЧНИК KP.RU

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