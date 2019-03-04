Сорвало крышу: под Тюменью столкнулись большегруз, грейдер и легковушка
Необычная дорожная авария произошла на федеральной трассе Курган — Тюмень. Во время снегопада накануне днем, 3 марта, на 182-м километре столкнулись легковой автомобиль "Тойота", трактор-грейдер и большегруз "Скания". В итоге у легковой иномарки сорвало крышу у кузова. Водитель и пассажирка получили травмы.
Как сообщили в областной Госавтоинспекции, ДТП произошло из-за того, что большегруз немного занесло на заснеженной трассе. Полуприцеп выехал на встречную полосу столкнулся с грейдером, а затем с легковушкой.
— Сообщение об аварии поступило в 13:00. По предварительным данным, водитель большегруза превысил безопасную скорость. В результате столкновения 58-летнего водителя "Тойоты" с открытой травмой плеча и болевым шоком госпитализировали в больницу, где он скончался. У его 30-летней пассажирки подозрение на ушиб головы.
В социальных сетях очевидцы рассказали, что видели поврежденную иномарку на дороге возле Тараскуля. У многих вызвало недоумение, как могло так сорвать крышу автомобилю.
Дорожная авария на трассе Тюмень-Курган.
ИСТОЧНИК KP.RU