2019-03-04T07:00:55+03:00
Происшествия

Пожар в девятиэтажке: в Тюмени от огня спасено четверо взрослых и ребенок

Еще девять человек были эвакуированы
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюмени от огня спасено четыре взрослых и один ребенок, еще девять человек эвакуировано. Пожар в жилом 9-этажном доме произошел днем накануне, 3 марта.

Сообщение о возгорании поступило дежурному в 14 часов 52 минуты. На место выехали 17 пожарных и 6 спецмашин. Также, потребовалась помощь сотрудников газодымозащитной службы с использованием комплекса «Маяк спасателя».

Спасателям удалось ликвидировать возгорание в течение 19 минут. Огнем была повреждена внутренняя отделка и имущество на площади три квадратных метра. Причиной возгорания стало, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Ущерб, нанесенный пожаром, выясняется, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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