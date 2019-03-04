Три тюменца выступят на Чемпионате мира по биатлону

СЕГОДНЯ 06:06 2019-03-04T06:06:39+03:00

Трое тюменцев выступят на Чемпионате мира по биатлону. Фото ЦСП72

Соревнования стартуют в шведском Эстерсунде с 7 марта

Изменить размер текста: A A

Тюменские биатлонисты Александр Логинов, Евгений Гараничев и Ирина Старых вошли в состав сборной России на чемпионат мира. Соревнования пройдут в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта.

За Россию побегут также: Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Александр Поварницын, Никита Поршнев. Седьмой участник будет заявлен позже, сообщили СБР.

Женский состав представят Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Евгения Павлова, Анастасия Морозова, Ульяна Кайшева и Лариса Куклина.

ИСТОЧНИК KP.RU