2019-03-04T06:06:39+03:00
Спорт

Три тюменца выступят на Чемпионате мира по биатлону

Соревнования стартуют в шведском Эстерсунде с 7 марта
Маргарита КАЛИНКИНА
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Трое тюменцев выступят на Чемпионате мира по биатлону. Фото ЦСП72Трое тюменцев выступят на Чемпионате мира по биатлону. Фото ЦСП72
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Тюменские биатлонисты Александр Логинов, Евгений Гараничев и Ирина Старых вошли в состав сборной России на чемпионат мира. Соревнования пройдут в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта.

За Россию побегут также: Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Александр Поварницын, Никита Поршнев. Седьмой участник будет заявлен позже, сообщили СБР.

Женский состав представят Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Евгения Павлова, Анастасия Морозова, Ульяна Кайшева и Лариса Куклина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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