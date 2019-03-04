Юных поэтов и писателей Тюмени приглашают на «Гришинские проталины»
В Тюмени стартует прием заявок на участие в седьмом городском конкурсе детского и юношеского литературного творчества «Гришинские проталины». К участию приглашаются тюменцы в возрасте от 8 до 18 лет.
Принимаются произведения на свободную тему в жанрах «Проза», «Поэзия» и «Школьное сочинение». В последней номинации будут рассматриваться работы, посвященные творчеству писателей нашего края. Особое внимание будет уделено сочинениям о жизни и творчестве Александра Гришина.
Авторы лучших произведений в каждой номинации будут отмечены дипломами, кубками и призами. Остальным участникам конкурса, активным руководителям и педагогам дипломы и благодарственные письма будут высланы в электронном виде.
Каждый автор может принять участие только в одной из номинаций. Принимаются до 5 стихотворений от юных поэтов, не более двух произведений, написанных конкурсантом в жанре малой прозы (рассказ, эссе, новелла, сказка, легенда и пр.). Из объемного романа или повести начинающий прозаик вправе предоставить на суд жюри отрывок не более 20 страниц. Школьное сочинение не должно превышать трех печатных страниц.
Прием заявок и конкурсных работ продлится до 15 апреля. Литературные произведения и сочинения принимаются в электронном виде на адрес: lib-2-cgbs-tyumen@yandex.ru, с обязательной пометкой «Гришинские проталины».
Каждая работа будет проверяться на плагиат. Подробнее с условиями конкурса «Гришинские проталины» можно ознакомиться на сайте Централизованной городской библиотечной системы.
Организатором конкурса выступает Централизованная городская библиотечная система города Тюмени.
ИСТОЧНИК KP.RU