Юных поэтов и писателей Тюмени приглашают на «Гришинские проталины»

СЕГОДНЯ 09:20 2019-03-04T09:20:26+03:00

Участвовать могут горожане в возрасте от 8 до 18 лет

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В Тюмени стартует прием заявок на участие в седьмом городском конкурсе детского и юношеского литературного творчества «Гришинские проталины». К участию приглашаются тюменцы в возрасте от 8 до 18 лет.

Принимаются произведения на свободную тему в жанрах «Проза», «Поэзия» и «Школьное сочинение». В последней номинации будут рассматриваться работы, посвященные творчеству писателей нашего края. Особое внимание будет уделено сочинениям о жизни и творчестве Александра Гришина.

Авторы лучших произведений в каждой номинации будут отмечены дипломами, кубками и призами. Остальным участникам конкурса, активным руководителям и педагогам дипломы и благодарственные письма будут высланы в электронном виде.

Каждый автор может принять участие только в одной из номинаций. Принимаются до 5 стихотворений от юных поэтов, не более двух произведений, написанных конкурсантом в жанре малой прозы (рассказ, эссе, новелла, сказка, легенда и пр.). Из объемного романа или повести начинающий прозаик вправе предоставить на суд жюри отрывок не более 20 страниц. Школьное сочинение не должно превышать трех печатных страниц.

Прием заявок и конкурсных работ продлится до 15 апреля. Литературные произведения и сочинения принимаются в электронном виде на адрес: lib-2-cgbs-tyumen@yandex.ru, с обязательной пометкой «Гришинские проталины».

Каждая работа будет проверяться на плагиат. Подробнее с условиями конкурса «Гришинские проталины» можно ознакомиться на сайте Централизованной городской библиотечной системы.

Организатором конкурса выступает Централизованная городская библиотечная система города Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU