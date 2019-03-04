Погода 4 марта в Тюмени: метель продолжается

СЕГОДНЯ 04:44 2019-03-04T04:44:54+03:00

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Понедельник, 4 марта, в Тюменской области будет снежным. Снегопад, начавшийся накануне, 3 марта, продолжится. Ветер 6-12 м/с, температура воздуха -4 -6 градусов.

В Тюмени снегопад к вечеру должен прекратиться, небо прояснится и выглянет солнышко. Температура воздуха - 5 градусов, ближе к ночи похолодает до -7. В Тобольске метель успокоится только к ночи, утром сила ветра будет от 6 до 14 м/с, вечером 4-11 м/с. Термометры покажут -7 -4 градуса.

В Ялуторовске и Заводоуковске -4 -6, также до вечера сильный снегопад и ветер. В Ишиме будет самая сильная метель, ночью сила ветра достигала 9-18 м/с, днем 7-15 м/, а снегом город буквально завалит.

Сегодня стартует масленичная неделя, которая завершится большим весенним праздником - Масленицей, после чего у православных начнется Великий пост.

Работники театров сегодня чествуют театральных кассиров. Праздник учрежден в 2009 году и призван поднять престиж и привлекательность этой профессии.

В народном календаре день назван Архипом и Филимоном. На Руси на Архипа женщинам полагалось проводить весь день на кухне. Считалось, что чем больше она наготовит всякой снеди, тем богаче будет дом. Кроме того, привечали сирых да убогих, угощали нищих. Говорили, что чем больше сделаешь добрых дел в этот день, тем лучше.

Главным блюдом был каравай, который посвящали солнцу и ели по кусочку, раздавая домочадцам, соседям и всем проходившим мимо странникам. Оставшиеся крошки нужно было бросать за спину. Люди верили: кинешь хлеб-соль назад — по осени с хлебом-солью будешь.

С этого дня весна все больше вступала в силу. Крестьяне наблюдали за животными: если пролетела чайка — скоро будет ледоход. Если встретишь в лесу белого зайца — значит, снег непременно выпадет еще; а вот если зайцы попадаются серые — тепло не за горами.

ИСТОЧНИК KP.RU