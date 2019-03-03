Два жителя Тюменского района побывали на встрече в Совете Федерации

СЕГОДНЯ 18:00 2019-03-03T18:00:04+03:00

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Два представителя Тюменского района побывали в Совете Федерации, где вместе с коллегами обсудили вопросы развития села. Директор детской школы искусств «Фантазия» Ирина Кондратенко и заведующая Андреевским фельдшерско-акушерским пунктом Светлана Семёнова представляли Тюменскую область на встрече с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.

Спикер верхней палаты парламента собирала тружеников социальной сферы села. Участниками стали сельские учителя, медицинские работники, представители учреждений культуры из 76 регионов страны. Ирина Кондратенко поделилась своими впечатлениями:

- Встреча прошла в форме диалога. Представители высшей законодательной и исполнительной власти страны и посланцы с мест говорили об актуальных вопросах развития сельских территорий. Валентина Матвиенко подчеркнула, что такие встречи – добрая традиция. Рекомендации, которые вырабатываются по их итогам, не остаются на бумаге, а воплощаются в реальные дела.

Два часа говорили о планах государства в области образования, культуры, здравоохранения, социальной помощи незащищённым слоям населения, поддержке и закреплении молодых специалистов на селе, жилищном строительстве, развитии агротуризма и туризма вообще, продлении действия и корректировке программы "Земский доктор".

Результатом совместной работы стала резолюция, принятая на основе многочисленных предложений комитетов совета федерации и посланцев территорий. В принятом ими документе отмечается, что в стране есть все предпосылки для развития современной социальной инфраструктуры сельских территорий, и это должно стать одним из основных векторов государственной политики на всех уровнях власти.

- Может быть, стоит обратиться к президенту страны с предложением объявить следующий год Годом села? Это, вне всякого сомнения, даст мощный импульс для серьезного прогресса во многих сферах, – предложила Валентина Матвиенко.

ИСТОЧНИК KP.RU