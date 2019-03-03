2019-03-03T17:30:32+03:00
Общество

Тюменским водителям советуют быть осторожнее на дорогах

На город обрушился снегопад
Алена Кульмухаметова
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Тюменским водителям советуют быть осторожнее на дорогахТюменским водителям советуют быть осторожнее на дорогахФото: Татьяна Коркина
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Сильный снегопад и ветер пришли в Тюмень накануне. В этой связи сегодня в городе большое количество ДТП.

Начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Тюменской области Сергей Юсько отметил, что во время природных катаклизмов вероятность попасть в ДТП или затор на трассе возрастает. Потому он призывает жителей региона быть внимательными и осторожными, по возможности ограничить поездки на личном транспорте.

Водителям, которые собрались в поездку за город, он посоветовал брать с собой теплую одежду, заряженный телефон, топливо по сезону и горячее питье.

В экстренных случаях звонить по телефонам 101 или 112.

Напомним, МЧС России по Тюменской области ввели в резерв пункты обогрева для попавших в беду автомобилистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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