На тюменском КРиММе готовятся запустить новое оборудование

СЕГОДНЯ 17:12 2019-03-03T17:12:29+03:00

У аграриев идет подготовка к новому сельхозсезону

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Сборка производственных линий нового завода по переработке картофеля завершается в тюменской агрофирме КРиММ.

- Для бесперебойной работы нового предприятия необходимо должное энергообеспечение. - говорит генеральный директор агрофирмы Геннадий Рязанов. - Здесь нужно все продумывать до мелочей, поэтому энергоцеху уделили особое внимание. Можно сказать, сердце завода готово к запуску.

Сейчас у аграриев идёт подготовка к новому сельхозсезону. Сельхопредприятие выпустит на посевную новые тракторы и автомобили.

- Вся техника отечественного производства и приобретается в рамках постоянной программы по техническому переоснащению предприятия, - отметил Геннадий Рязанов.

Предприятие намерено повысить эффективность полей. При этом структуру посевов менять они не собираются. Основная ставка идёт на картофель, пшеницу, прошлогодний урожай

которой весь распродан, а также рапс и овощи открытого грунта.

ИСТОЧНИК KP.RU