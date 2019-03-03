На тюменском КРиММе готовятся запустить новое оборудование
Сборка производственных линий нового завода по переработке картофеля завершается в тюменской агрофирме КРиММ.
- Для бесперебойной работы нового предприятия необходимо должное энергообеспечение. - говорит генеральный директор агрофирмы Геннадий Рязанов. - Здесь нужно все продумывать до мелочей, поэтому энергоцеху уделили особое внимание. Можно сказать, сердце завода готово к запуску.
Сейчас у аграриев идёт подготовка к новому сельхозсезону. Сельхопредприятие выпустит на посевную новые тракторы и автомобили.
- Вся техника отечественного производства и приобретается в рамках постоянной программы по техническому переоснащению предприятия, - отметил Геннадий Рязанов.
Предприятие намерено повысить эффективность полей. При этом структуру посевов менять они не собираются. Основная ставка идёт на картофель, пшеницу, прошлогодний урожай
которой весь распродан, а также рапс и овощи открытого грунта.
ИСТОЧНИК KP.RU