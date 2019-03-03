2019-03-03T17:12:29+03:00
Общество

На тюменском КРиММе готовятся запустить новое оборудование

У аграриев идет подготовка к новому сельхозсезону
Алена Кульмухаметова
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На тюменском КРиММе готовятся запустить новое оборудованиеНа тюменском КРиММе готовятся запустить новое оборудованиеФото: Татьяна Коркина
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Сборка производственных линий нового завода по переработке картофеля завершается в тюменской агрофирме КРиММ.

- Для бесперебойной работы нового предприятия необходимо должное энергообеспечение. - говорит генеральный директор агрофирмы Геннадий Рязанов. - Здесь нужно все продумывать до мелочей, поэтому энергоцеху уделили особое внимание. Можно сказать, сердце завода готово к запуску.

Сейчас у аграриев идёт подготовка к новому сельхозсезону. Сельхопредприятие выпустит на посевную новые тракторы и автомобили.

- Вся техника отечественного производства и приобретается в рамках постоянной программы по техническому переоснащению предприятия, - отметил Геннадий Рязанов.

Предприятие намерено повысить эффективность полей. При этом структуру посевов менять они не собираются. Основная ставка идёт на картофель, пшеницу, прошлогодний урожай

которой весь распродан, а также рапс и овощи открытого грунта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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