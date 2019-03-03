Презентация книги знаменитой тюменки Алёны Водонаевой вызвала волну негатива у подписчиков

СЕГОДНЯ 17:06 2019-03-03T17:13:00+03:00

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В Московском Доме книги известная тюменка Алёна Водонаева 1 марта презентовала книгу «Голая». Для того, чтобы получить книгу с автографом Алёны и сделать совместное селфи, поклонники звезды выстроились в очередь.

Экс-звезда «Дома-2» для торжественного случая выбрала темный в полоску брючный костюм и подчеркнула ярко-алой помадой пухлые губы. Видео с мероприятия появилось на страничке Алёны в Instagram.

Алёна фотографировалась с поклонниками и раздавала автографы. Скрин с видео

Нужно отметить, что видео вполне добродушное. На нём Алёна подписывает книги и фотографируется со своими фолловерами. Однако на новоиспечённую писательницу обрушилась волна негатива.

«Этим людям заплатили?! Лысому дяде читать про м.(оральные ласки прим. ред.) Водонаевой думаю не очень интересно». «Не работают советы Алёны, что она даёт женщинам в своей книге в плане отношений. Не работают. За примером далеко ходить не надо. Этот пример - сама Алёна. Ни трусы кружевные, ни красная помада, ни красный педикюр никогда не помогали Алёне удержать возле себя мужчин. Ни с одним из мужчин у Алёны не было прочной долгой связи. Ещё недавно Алена хвалилась, что с мужем они ажно целый год вместе, смешная такая. А сейчас? Ау, где этот муж? Алексей, ау? Трусы кружевные, м.(оральные ласки прим. редакции), помада.. Как ты мог от всего этого отказаться? Аленка зря что ли книжку писала» - зло пишут антифанаты звезды.

Вспомнили Алёне и про ненависть к полным людям: «На презентацию должны приходить только стройные и стильно одетые люди, потому как с жирными и не так одетыми Алена не общается, как написано в этой книге. Только зачем им читать эту книгу, если у них и так всё в порядке» - язвит подписчик в Instagram.

Сама Алёна на негативные отклики никак не реагирует. Она поблагодарила тех, кто пришёл её поддержать на своей странице в соцсети.

«Спасибо всем, кто сегодня был. Это был прекрасный, душевный и очень ценный вечер. Ваши вопросы, ответы на которые превращавшись в мои размышления, были одними из самых интересных вопросов, которые мне когда-либо задавали. Благодарю, ценю с особой теплотой нашу встречу и очень люблю. Москва, 1 марта 2019, - пишет Алёна Водонаева.

ИСТОЧНИК KP.RU