2019-03-03T16:09:32+03:00
Общество

Тюмень может стать флагманом в реализации проекта «Умный город»

Регион может рассчитывать на федеральное софинансирование
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Реализуемый в России, в том числе и в Тюменской области федеральный проект «Умный город» обладает значительным потенциалом для создания новых рабочих мест. Об этом заявил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис в ходе рабочего визита в Тюмень.

По его мнению, программа «Умный город» позволит создать новые высокооплачиваемые и высококвалифицированные рабочие места. Проект также открывает гигантский рынок модернизации городского хозяйства.

Андрей Чибис заявил, что у Тюмени есть все возможности для того, чтобы стать флагманом в реализации проекта «Умный город».

- С экономической точки зрения очень интересен проект, связанный с «умным светом», который включает в себя не только замену ламп уличного освещения на энергосберегающие, но и интеллектуальное управление всей системой. Это позволяет сэкономить до пятидесяти процентов электроэнергии. Аналогичные проекты существуют и в сферах управления дорожным движением, ЖКХ, связи. При реализации таких проектов эффективно используется механизм государственно-частного партнерства, поддержал министра замгубернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменским водителям советуют быть осторожнее на дорогах
На тюменском КРиММе готовятся запустить новое оборудование
Презентация книги знаменитой тюменки Алёны Водонаевой вызвала волну негатива у подписчиков
Из-за непогоды МЧС Тюменской области вводит в резерв пункты обогрева
Молодые тюменцы присоединились ко Всероссийской интеллектуальной игре «Начинающий фермер»
Тюменцы жалуются на большое количество ДТП и заснеженных дорог
В Тюменском районе увеличивают количество мест в детских садах
В Ялуторовском остроге развернется интерактивный экшн «Масленичный разгуляй»
Элитными семенами зерновых и зернобобовых культур засеют все тюменские поля
На «Лыжню России» вышли около шести тысяч тюменцев
Весной в Тюмень состоится первый «Промышленный форум»
На трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск» инспекторы задержали нетрезвого водителя «Тойота»