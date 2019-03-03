Тюмень может стать флагманом в реализации проекта «Умный город»

СЕГОДНЯ 16:09 2019-03-03T16:09:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Реализуемый в России, в том числе и в Тюменской области федеральный проект «Умный город» обладает значительным потенциалом для создания новых рабочих мест. Об этом заявил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис в ходе рабочего визита в Тюмень.

По его мнению, программа «Умный город» позволит создать новые высокооплачиваемые и высококвалифицированные рабочие места. Проект также открывает гигантский рынок модернизации городского хозяйства.

Андрей Чибис заявил, что у Тюмени есть все возможности для того, чтобы стать флагманом в реализации проекта «Умный город».

- С экономической точки зрения очень интересен проект, связанный с «умным светом», который включает в себя не только замену ламп уличного освещения на энергосберегающие, но и интеллектуальное управление всей системой. Это позволяет сэкономить до пятидесяти процентов электроэнергии. Аналогичные проекты существуют и в сферах управления дорожным движением, ЖКХ, связи. При реализации таких проектов эффективно используется механизм государственно-частного партнерства, поддержал министра замгубернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин.

ИСТОЧНИК KP.RU