2019-03-03T15:50:35+03:00
Общество

Из-за непогоды МЧС Тюменской области вводит в резерв пункты обогрева

Спецслужбы работают оперативно
Алена Кульмухаметова
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Из-за непогоды МЧС Тюменской области вводит в резерв пункты обогреваИз-за непогоды МЧС Тюменской области вводит в резерв пункты обогреваФото: Татьяна Коркина
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Нахлынувший на Тюменскую область циклон принёс много неприятностей тюменцам. Спасатели рекомендуют водителям без надобности не выезжать на загородные трассы. Для водителей, которые попали в «снежный плен» на дорогах МЧС по Тюменской области вводит пункты обогрева.

Водителям, попавшим в экстренную ситуацию, необходимо позвонить по телефону «101» либо «112». Помощь будет оказана на всех федеральных трассах в течение 30-40 минут. На пункте обогрева им окажут первую помощь, напоят горячим чаем и помогут согреться.

В связи со снегопадом главы муниципалитетов и дорожные службы привели в действие снегоуборочную технику, а также машины для вывоза снега.

- Все спецслужбы во время снегопада и метели реагируют оперативно.МЧС Тюменской области вводит в резерв пункты обогрева, спасатели готовы прийти на помощь водителям, попавшим на дорогах в «снежный плен», - рассказал информационному агентству «Тюменская линия» начальник пресс-службы ГУ МЧС России по региону Сергей Юсько.

ИСТОЧНИК KP.RU

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