2019-03-03T15:22:09+03:00
Общество

Молодые тюменцы присоединились ко Всероссийской интеллектуальной игре «Начинающий фермер»

Игра проводится в три этапа
Алена Кульмухаметова
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У молодежи Тюменской области появился шанс представить свой проект по развитию АПК на селе и побороться за грантовую поддержку в игре «Начинающий фермер».

Как сообщили в Отделении Российского союза сельской молодёжи, игра проводится в три этапа: региональный (до 28 февраля 2019 года в субъектах РФ), федеральный-заочный (до 24 марта 2019 года) и федеральный-очный (с апреля по май 2019 года, когда участники защищают проекты перед экспертным советом).

Первый этап среди жителей области прошёл 25 февраля в ГАУ Северного Зауралья . Он включал презентацию бизнес-идеи в форме слайдов, ответы на вопросы жюри и соперников, решение кейсов и представление бренда на рекламном плакате с изображением торговой марки. Навыки управления подтверждали студенты агротехнологических колледжей из Ялуторовска, Междуреченска, а также из села Полноват Белоярского района ХМАО.

Победу одержала междуреченская команда «Агро-Арт». Ее бизнес-план отправится на заочную экспертизу, результаты которой опубликуют на сайте Российского союза сельской молодежи rssm.su в начале апреля.

Отличившиеся проекты будут реализованы в рамках мероприятиях по поддержке начинающих фермеров программы развития сельского хозяйства на 2013-2020 гг., а некоторые из них рассмотрит корпорация «МСП» на предмет оказания финансово-гарантийной поддержки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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