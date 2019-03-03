Молодые тюменцы присоединились ко Всероссийской интеллектуальной игре «Начинающий фермер»

СЕГОДНЯ 15:22 2019-03-03T15:22:09+03:00

Изменить размер текста: A A

У молодежи Тюменской области появился шанс представить свой проект по развитию АПК на селе и побороться за грантовую поддержку в игре «Начинающий фермер».

Как сообщили в Отделении Российского союза сельской молодёжи, игра проводится в три этапа: региональный (до 28 февраля 2019 года в субъектах РФ), федеральный-заочный (до 24 марта 2019 года) и федеральный-очный (с апреля по май 2019 года, когда участники защищают проекты перед экспертным советом).

Первый этап среди жителей области прошёл 25 февраля в ГАУ Северного Зауралья . Он включал презентацию бизнес-идеи в форме слайдов, ответы на вопросы жюри и соперников, решение кейсов и представление бренда на рекламном плакате с изображением торговой марки. Навыки управления подтверждали студенты агротехнологических колледжей из Ялуторовска, Междуреченска, а также из села Полноват Белоярского района ХМАО.

Победу одержала междуреченская команда «Агро-Арт». Ее бизнес-план отправится на заочную экспертизу, результаты которой опубликуют на сайте Российского союза сельской молодежи rssm.su в начале апреля.

Отличившиеся проекты будут реализованы в рамках мероприятиях по поддержке начинающих фермеров программы развития сельского хозяйства на 2013-2020 гг., а некоторые из них рассмотрит корпорация «МСП» на предмет оказания финансово-гарантийной поддержки.

ИСТОЧНИК KP.RU