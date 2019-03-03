2019-03-03T15:02:03+03:00
Общество

Тюменцы жалуются на большое количество ДТП и заснеженных дорог

Соцсети заполнены говорящими фото
Алена Кульмухаметова
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Тюменцы жалуются на большое количество ДТП и заснеженных дорог. Фото из соцсети ВКонтактеТюменцы жалуются на большое количество ДТП и заснеженных дорог. Фото из соцсети ВКонтакте
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На Тюмень обрушились снегопады. Снегоуборочная техника едва справляется с обилием осадков. Из-за заснеженных улиц в несколько раз увеличилось количество ДТП.

Так, в соцсетях тюменцы сообщают, что одна из первых аварий произошла утром на въезде в Тарманы. В течение дня паблики стали пополняться фото разбитых автомобилей. На одной улице происходит по 2-3 ДТП. Сами горожане назвали воскресный день 3 марта Днём жестянщика. «Р-н Электрона. День жестянщика открыт.Часть 1», «Р-н Электрона. День жестянщика открыт.Часть 2», «Московский тракт», «Монтажников» - все столкновения не перечислить.

Автовладельцы винят дорожников в плохой уборке снега. Однако, службы работают в авральном режиме.

Дорожная техника работает в городе

Дорожная техника работает в городе

«Посмотрела работает техника в городе или нет. Работает, господа» - опубликовала пост с фото в группе «ЧС Тюмень» в соцсети ВКонтакте горожанка.

Отметим, что рост количества ДТП связан с невнимательностью и самоуверенностью водителей.

МЧС России по Тюменской области прогнозирует на понедельник 4 марта также сильный снегопад и ветер. Так что к авариям в первый рабочий день предпраздничной недели добавятся многокилометровые пробки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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