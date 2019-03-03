2019-03-03T14:07:42+03:00
Общество

В Тюменском районе увеличивают количество мест в детских садах

Ремонты важных соцобъектов взяты под контроль
Алена Кульмухаметова
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В Тюменском районе увеличивают количество мест в детских садахВ Тюменском районе увеличивают количество мест в детских садахФото: Татьяна Коркина
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Работа по увеличению мест в образовательных организациях ведётся в Тюменском районе. Разрабатывается проектная документация для строительства школы в микрорайоне Молодежный Переваловского муниципалитета, выбирается участок для строительства школы в поселке Богандинский, рассматривается возможность строительства школы и детского сада в Московском.

Накануне ремонт детского сада в селе Яр и школы в селе Каскара, ввод в строй модульного клуба в Борках стали темой рабочего визита главы Тюменского района Светланы Ивановой в села Тобольского тракта.

Социальных объектов, строящихся или подлежащих ремонту, в столичном немало. Особое внимание – детским садам и школам. В столичном предпринимаются все необходимые меры для скорейшего решения проблемы с обеспеченностью населения дошкольными учреждениями. В Тюменском районе открываются отделения дошкольного образования при школах, восстанавливаются пустующие здания под детские сады. Чтобы получить дополнительные места, проводятся ремонт и перепланировка помещений действующих детских садов.

Оформляются и заявки на строительство новых объектов. В школах района проводятся капитальные ремонты зданий. В настоящее время ведется комплексный ремонт школы в Каскаре, планируется частичный ремонт общеобразовательных учреждений в селах Кулаково и Винзили, поселках Богандинский, Московский и Боровский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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