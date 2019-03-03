СЕГОДНЯ 13:52 2019-03-03T13:52:40+03:00

О традициях праздника можно узнать в форме квеста

Изменить размер текста: A A

С понедельника, 4 марта, по всей России начинается неделя Широкой Масленицы. По этому случаю в Тюмени ежедневно запланированы ряд мероприятий, игровых программ, квестов, массовые гуляния и угощения блинами.

Народные гуляния у тюменцев пройдут 9-10 марта. Горожане будут провожать зиму, сожгут чучело и наедятся блинов.

Не отстают от областной столицы и другие города Тюменской области. Так, на Масленичной неделе с 5 по 9 марта 2019 в Ялуторовском остроге развернется интерактивный экшн «Масленичный разгуляй», который пройдет в формате квеста и каждый участник узнает о традициях праздника. Участники представления смогут попеть песни и частушки вместе с героями экшена, поучаствовать в народных играх и забавах, тематических мастер-классах, и, конечно же, угоститься вкусными блинами и острожным чаем.

Кроме того, всю Масленичную неделю в Ялуторовске будет проходить выставка масленичных чучел «Масленица краса - разноцветная коса!».

ИСТОЧНИК KP.RU