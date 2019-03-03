Элитными семенами зерновых и зернобобовых культур засеют все тюменские поля

СЕГОДНЯ 13:18 2019-03-03T13:18:13+03:00

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Тюменская область по качеству семян зерновых и зернобобовых культур занимает первое место в Уральском федеральном округе. Об этом заявил заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов.

Только за 2018 год семеноводческие хозяйства Тюменской области реализовали за пределами региона почти 24 тысячи тонн элитных семян различных культур, что сопоставимо с объемами внутреннего потребления.

Таким результатам способствовала модернизация материально-технической базы агропромышленного комплекса. За последние годы в регионе построено 38 сушильно-сортировальных семеноводческих комплексов. Только в 2018 году тюменские хозяйства приобрели и запустили 7 новых зерносушилок наших.

- В общей сложности за последние 5 лет 88 сушилок было модернизировано, приобретено и поставлено, - подчеркнул заместитель губернатора, - Мощности по сушке и сортировке позволяют обработать весь выращенный урожай и складировать в хорошем состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU