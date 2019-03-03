СЕГОДНЯ 12:48 2019-03-03T12:48:36+03:00

На «Лыжню России» вышло около шести тысяч тюменцев. Фото СДЮСШОР № 2

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Всероссийская спортивная акция «Лыжня России» собрала почти шесть тысяч участников на стадионе Государственного аграрного университета Северного Зауралья в Тюмени.

Фото СДЮСШОР № 2

Принимать участие спортивные тюменцы смогли после получения специальных медицинских справок. На гонку вышли школьники, студенты, представители организаций и просто активные горожане. Они преодолели дистанции в три и пять километров.

Отметим, что XXXVII открытая Всероссийская массовая гонка состоялась почти во всех регионах России.

Добавим, что организаторы заметили ежегодный рост участников состязаний. Так, годом ранее массовая лыжная гонка собрала вместе около пяти тысяч участников.

ИСТОЧНИК KP.RU