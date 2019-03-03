Весной в Тюмень состоится первый «Промышленный форум»

СЕГОДНЯ 12:08 2019-03-03T12:08:50+03:00

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Предполагается, что первый «Промышленный форум» состоится в апреле в городе Тюмень. Он соберёт товаропроизводителей региона.

Как сообщил вице-президент общественной организации малого и среднего бизнеса «ОПОРА РОССИИ» Эдуард Омаров, реализация абсолютно нового для региона проекта поможет местным производственникам подняться на более высокую планку.

Организаторы крупного экономического мероприятия останавливаться на региональном уровне не намерены. Сначала съезд промышленников пройдет в Тюмени и будет иметь областное значение, затем он станет межрегиональным, после чего обретет всероссийский статус.

Отметим, только в 2018 году «ОПОРА РОССИИ» провела и организовала около 240 различных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU