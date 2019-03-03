2019-03-03T12:03:43+03:00
Происшествия

На трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск» инспекторы задержали нетрезвого водителя «Тойота»

Мужчина отказался проходить медосвидетельствование
Алена Кульмухаметова
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На трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск» инспекторы задержали нетрезвого водителя «Тойота». Фото с сайта pixabay.comНа трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск» инспекторы задержали нетрезвого водителя «Тойота». Фото с сайта pixabay.com
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Лишённый прав 41-летний житель Увата вновь сел нетрезвым за руль. Ранее мировой суд вынес решение оштрафовать любителя пьяной езды.

Как рассказали МВД Тюменской области, инспекторы дорожно-патрульной службы Уватского района на 372 километре автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск», остановили легковой автомобиль «Тойота». У водителя имелись признаки алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался.

Выяснилось, что водитель уже лишен права управления транспортным средством за нетрезвую езду. Решением мирового судьи фигуранту назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на 19 месяцев.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

ИСТОЧНИК KP.RU

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