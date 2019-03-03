Тюменец сдал чужой двигатель от «Мерседеса» в лом ради алкоголя
Дорогостоящий двигатель от иномарки тюменец отдал в пункт приёма металла, а вырученные 100 тысяч рублей потратил на алкоголь. Позже выяснилось, что у запчасти есть владелец.
Накануне в отдел полиции №8 Тюмени поступило сообщение от местного жителя, что он не обнаружил двигатель от собственного автомобиля марки «Mercedes».
Выяснилось, что 59-летний житель областной столицы заранее осматривал соседнюю частную территорию, на которой хранился двигатель потерпевшего. Тюменец решил его украсть. Он погрузил двигатель в авто и отправился в пункт сдачи металлолома. Полученные 100000 рублей злоумышленник потратил на алкоголь.
Оперативники просмотрели записи с камер видеонаблюдения, где запечатлены кадры преступления. Оперативники составили ориентировку на злоумышленника и задержали его.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU