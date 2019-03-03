В Тюменской области продолжается отбор на VI чемпионат по решению кейсов

СЕГОДНЯ 07:08 2019-03-03T07:08:29+03:00

Для участия необходимо собрать команду из пяти человек

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Муниципальный отбор на VI чемпионат по решению кейсов «Tyumen case school» стартовал на минувшей неделе в Тюменской области. Победители проекта получат возможность пройти стажировку в правительстве региона.

По информации организаторов, чтобы принять участие в чемпионате необходимо собрать команду из пяти человек. В команде могут выступать школьники 9-11 классов, студенты вузов и ссузов, а также молодые специалисты до 25 лет включительно.

Ребятам предстоит разрабатывать решения и предлагать пути выхода из сложного положения с минимальными потерями для компании.

Реализация проекта проходит в несколько этапов. Муниципальные отбор будет проходить в четырех городах области: Тобольск (22 февраля), Заводоуковск (2 марта), Ишим (19 марта) и Ялуторовск (22 марта). Следующий этап – дистанционный.

Финал «Tyumen case school» состоится 20 апреля. Победитель определится в результате экспертной оценки и онлайн-офлайн голосования.

ИСТОЧНИК KP.RU