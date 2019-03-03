В Тюменской области продолжается отбор на VI чемпионат по решению кейсов
Муниципальный отбор на VI чемпионат по решению кейсов «Tyumen case school» стартовал на минувшей неделе в Тюменской области. Победители проекта получат возможность пройти стажировку в правительстве региона.
По информации организаторов, чтобы принять участие в чемпионате необходимо собрать команду из пяти человек. В команде могут выступать школьники 9-11 классов, студенты вузов и ссузов, а также молодые специалисты до 25 лет включительно.
Ребятам предстоит разрабатывать решения и предлагать пути выхода из сложного положения с минимальными потерями для компании.
Реализация проекта проходит в несколько этапов. Муниципальные отбор будет проходить в четырех городах области: Тобольск (22 февраля), Заводоуковск (2 марта), Ишим (19 марта) и Ялуторовск (22 марта). Следующий этап – дистанционный.
Финал «Tyumen case school» состоится 20 апреля. Победитель определится в результате экспертной оценки и онлайн-офлайн голосования.
ИСТОЧНИК KP.RU