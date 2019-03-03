Тюменские оториноларингологи возвращают слух

СЕГОДНЯ 06:18 2019-03-03T06:18:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В тюменской Областной клинической больнице №2 проводят высокотехнологичные операции, улучшающих слух. Так, три года назад здесь стали активно практиковать метод, который возвращает слух пациентам, утратившим его из-за хронического гнойного отита.

Как сообщили в департаменте здравоохранения по Тюменской области, при подобных недугах нарушается целостность барабанной перепонки. Во время хирургического вмешательства врачи восстанавливают перепонку, закрывая дефект фрагментом собственных тканей пациента.

Работать приходится специальными миниатюрными инструментами под микроскопом. Раньше такую помощь можно было получить только в федеральных центрах.

Только за последние три года оториноларингологи ОКБ №2 выполнили 200 операций по улучшению слуха.

Добавим, что оториноларингологические отделения ОКБ №2 регулярно становятся площадками для проведения научно-практических конференций регионального и российского уровней. За 2018 год было проведено три мастер-класса, в ходе которых врачи освоили передовые методики, в том числе навигационной FESS-хирургии у детей, тимпанопластики со слухопротезированием и т.д.

ИСТОЧНИК KP.RU