Погода в Тюмени 3 марта: сильный ветер и снегопад
В Тюменской области 3 марта МЧС России по Тюменской области объявило штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков. Днём ожидается снег, местами сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы, ветер южный с переходом на западный, северо-западный 8-13 метров в секунду местами порывы до 20 метров в секунду, температура -1,-6 градусов.
В Тюмени облачно, сильный снегопад. Ветер северо-восточный, северо-западный, западный 4-10 метров в секунду. Температура воздуха: -7, -5 градусов.
В Тобольске облачно, сильный снегопад. Ветер восточный, юго-восточный, юго-западный 4-15 метров в секунду. Температура воздуха: -7, -2 градуса.
В Ялуторовске облачно, сильный снегопад. Ветер восточный, юго-западный 4-15 метров в секунду. Температура воздуха: -5, -3 градуса.
В Заводоуковске облачно, сильный снегопад. Ветер восточный, юго-восточный, юго-западный 3-16 метров в секунду. Температура воздуха:-5, -3 градуса.
ИСТОЧНИК KP.RU