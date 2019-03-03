2019-03-03T06:08:59+03:00
Общество

Погода в Тюмени 3 марта: сильный ветер и снегопад

В городе ожидаются пробки
Алена Кульмухаметова
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Погода в Тюмени 3 марта: сильный ветер и снегопадПогода в Тюмени 3 марта: сильный ветер и снегопадФото: Татьяна Коркина
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В Тюменской области 3 марта МЧС России по Тюменской области объявило штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков. Днём ожидается снег, местами сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы, ветер южный с переходом на западный, северо-западный 8-13 метров в секунду местами порывы до 20 метров в секунду, температура -1,-6 градусов.

В Тюмени облачно, сильный снегопад. Ветер северо-восточный, северо-западный, западный 4-10 метров в секунду. Температура воздуха: -7, -5 градусов.

В Тобольске облачно, сильный снегопад. Ветер восточный, юго-восточный, юго-западный 4-15 метров в секунду. Температура воздуха: -7, -2 градуса.

В Ялуторовске облачно, сильный снегопад. Ветер восточный, юго-западный 4-15 метров в секунду. Температура воздуха: -5, -3 градуса.

В Заводоуковске облачно, сильный снегопад. Ветер восточный, юго-восточный, юго-западный 3-16 метров в секунду. Температура воздуха:-5, -3 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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