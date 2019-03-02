В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение

СЕГОДНЯ 18:01 2019-03-02T18:01:40+03:00

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По информации Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на юге Тюменской области днем 3 марта и ночью 4 марта по югу Тюменской области местами ожидается сильный снег, метель, усиление юго-восточного ветра порывами до 15-20 метров в секунду, на дорогах снежные заносы.

По данным регионального МЧС, ночью 3 марта ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой, местами умеренный снег, метель, ветер юго-восточный, восточный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду, температура -7,-12 градусов, при прояснении до -17 градусов.

Днём снег, местами сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы, ветер южный с переходом на западный, северо-западный 8-13 метров в секунду, местами порывы до 20 метров в секунду, температура -1,-6 градусов.

Тюменцам рекомендуют перенести предстоящие дальние поездки.

ИСТОЧНИК KP.RU