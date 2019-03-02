2019-03-02T18:01:40+03:00
Общество

В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение

Сильный ветер и метель прогнозируют синоптики
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение. Фото с сайта 72.mchs.gov.ruВ Тюменской области объявлено штормовое предупреждение. Фото с сайта 72.mchs.gov.ru
Изменить размер текста:

По информации Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на юге Тюменской области днем 3 марта и ночью 4 марта по югу Тюменской области местами ожидается сильный снег, метель, усиление юго-восточного ветра порывами до 15-20 метров в секунду, на дорогах снежные заносы.

По данным регионального МЧС, ночью 3 марта ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой, местами умеренный снег, метель, ветер юго-восточный, восточный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду, температура -7,-12 градусов, при прояснении до -17 градусов.

Днём снег, местами сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы, ветер южный с переходом на западный, северо-западный 8-13 метров в секунду, местами порывы до 20 метров в секунду, температура -1,-6 градусов.

Тюменцам рекомендуют перенести предстоящие дальние поездки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Котлеты от «Тюменского бройлера» будут храниться дольше
Педофил из Тюмени оказался обыкновенным должником
Викуловский дом культуры открыл студию для взрослых
Нетрезвый водитель устроил ДТП на трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск»
Сотрудники ишимской больницы выловили на скорость 20 килограммов рыбы
Тюменца избили приятели и отобрали телефон
В Тюмени ищут взрослых волонтеров на Всероссийские сельские зимние игры
Четверть миллиона рублей сняли с карты жительницы Ишима мошенники
«Тюменская марка» выходит на региональный уровень
В кафе Нижней Тавды дебоширка била бокалы о голову посетительницы
В Ишимском районе названы имена лучших педагогов
Житель Тюменской области нарубил дров на 100 тысяч рублей
Молодым тюменцам предлагают полмиллиона рублей за идею
У тюменцев есть 72 повода полюбить регион
Тюмень переходит на цифровое вещание
Парламентарии Тюменского района готовят масштабные проекты
Ялуторовчанина позвали в гости, избили и выставили за дверь
Тюменские биатлонисты выступят на открытом чемпионате Европы
Бортпроводница рейса «Тюмень-Москва» отказалась пересадить в бизнес-класс легендарного лётчика Владимира Шарпатова
В Тюмени для предпринимателей создадут единый центр поддержки
Тюменцам увеличили размер финансовой помощи в рамках государственной услуги по самозанятости
Тюменцы станут наставниками для подростков
Погода в Тюмени 2 марта: облачно и тепло
На трассе Тюмень-Омск в дорожной аварии пострадали бабушка и 3-летняя внучка
На реконструкцию тюменского "Строителя" выделено более миллиарда рублей
Лжеминера тюменского «Гудвина» ждет суд
Тюменский биатлонист удивил судей Юниорского Кубка IBU
Эксперты назвали, какие игровые консоли предпочитают тюменцы