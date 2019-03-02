Котлеты от «Тюменского бройлера» будут храниться дольше
Продолжается техническое переоснащение на крупнейшем сельхозпредприятии Тюменского района - птицефабрики «Продо Тюменский бройлер».
Недавно были установлены и начали работу две линии по производству котлет.
Директор птицефабрики Оксана Величко рассказала, что мощность у них достаточно большая - до 170 тонн в месяц.
Весной на птицефабрике установят упаковочную машину, которая позволит увеличить срок годности котлет и фаршей до десяти суток в охлажденном виде.
- Автоматизация производства - веление времени для всех крупных предприятий. Только так оно может выдержать конкуренцию. Но автоматизация не означает сокращения рабочих мест. У нас открываются новые направления деятельности и потребность в специалистах есть постоянно. Тем более, что вскоре вступят в строй ещё три новых птичника, - говорит Оксана Величко.
ИСТОЧНИК KP.RU