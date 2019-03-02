2019-03-02T18:14:18+03:00
Общество

Котлеты от «Тюменского бройлера» будут храниться дольше

На предприятии работают над автоматизацией производства
Алена Кульмухаметова
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Котлеты от «Тюменского бройлера» будут храниться дольше. Фото с сайта pixabay.comКотлеты от «Тюменского бройлера» будут храниться дольше. Фото с сайта pixabay.com
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Продолжается техническое переоснащение на крупнейшем сельхозпредприятии Тюменского района - птицефабрики «Продо Тюменский бройлер».

Недавно были установлены и начали работу две линии по производству котлет.

Директор птицефабрики Оксана Величко рассказала, что мощность у них достаточно большая - до 170 тонн в месяц.

Весной на птицефабрике установят упаковочную машину, которая позволит увеличить срок годности котлет и фаршей до десяти суток в охлажденном виде.

- Автоматизация производства - веление времени для всех крупных предприятий. Только так оно может выдержать конкуренцию. Но автоматизация не означает сокращения рабочих мест. У нас открываются новые направления деятельности и потребность в специалистах есть постоянно. Тем более, что вскоре вступят в строй ещё три новых птичника, - говорит Оксана Величко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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