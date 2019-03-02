2019-03-02T17:31:27+03:00
Общество

Педофил из Тюмени оказался обыкновенным должником

Так коллекторы пытались «выбить» деньги
Алена Кульмухаметова
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Педофил из Тюмени оказался обыкновенным должником. Фото с сайта УФССП Тюменской областиПедофил из Тюмени оказался обыкновенным должником. Фото с сайта УФССП Тюменской области
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Листовки с фотографией жителя Тюмени, на которых было подписано, что Константин Беспрозванный педофил, напечатали и распространяли представители коллекторского агентства.

Об этом заявили в пресс-службе сотрудники УФССП России по Тюменской области. Коллекторы таким бесчестным способом пытались «выбить» долг с тюменца. До клеветы должнику просто угрожали, после в ход пошли листовки.

Приставы узнали должника на листовках и пригласили в офис на приём. Герой публикаций информацию подтвердил — коллекторы действительно придумали и распространяли листовки, в которых обвиняли мужчину в педофилии, а его родителей в мошенничестве.

— Из представленных сведений и документов, усматривается оказание психологического давления на должника и иных лиц, использование выражений и совершение иных действий, унижающих честь и достоинство должника и иных лиц, что является недопустимым в соответствии с требованиями Федерального закона, и указывает на признаки состава административного правонарушения. Управлением Федеральной службы судебных приставов России по Тюменской области возбуждено дело об административном правонарушении в отношении неустановленных лиц, и проводится административное расследование, — сообщили в УФССП.

Напомним, ранее в соцсетях тюменки начали паниковать по поводу информации о появившемся педофиле. При этом сама клевета не была полностью составлена по правилам ориентировки полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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