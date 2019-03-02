2019-03-02T17:10:51+03:00
Общество

Викуловский дом культуры открыл студию для взрослых

В труппу вошли девять человек
Алена Кульмухаметова
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Студия для взрослых «Место действия» открылась в Викуловском Доме культуры в Год театра. В труппу приглашаются викуловцы от 18 до 100 лет.

Режиссер любительского театра Викуловского РДК «Зазеркалье» Наталья Лукьященко рассказала, что сейчас труппа из девяти человек ставит спектакль «Зрители» - комедию в одном действии с философским смыслом.

Отметим, что культуролог по образованию Наталья Лукьященко в 2013 году организовала первую любительскую студию в Викулово. Это были дети разного возраста, которые так увлеклись ролями, пьесами, премьерами, что успех не заставил себя долго ждать.

- Мы начинали в Ялуторовске с конкурса Саввы Мамонтова, были дипломантами первой степени, лауреатами. Потом стали участвовать во всероссийских конкурсах, - делится успехами режиссер.

Теперь Наталья открыла студию для взрослых и надеется на успех.

ИСТОЧНИК KP.RU

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