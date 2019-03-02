2019-03-02T16:47:31+03:00
Происшествия

Нетрезвый водитель устроил ДТП на трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск»

Мужчина не впервые сел пьяным за руль
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Нетрезвый водитель устроил ДТП на трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск»Нетрезвый водитель устроил ДТП на трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск»Фото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Злостный нарушитель правил дорожного движения из Уватского района вновь сел пьяным за руль автомобиля. На этот раз мужчине грозит реальное лишение свободы.

Как сообщает УМВД по Тюменской области, накануне на 313 километре автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск произошло ДТП, участником которого стал 39-летний житель Уватского района. Очевидцы сразу заподозрили, что водитель нетрезв. Этот факт подтвердило медицинское освидетельствование.

Выяснилось, что мужчина ранее уже нарушал правила дорожного движения и подвергался административному и уголовному наказанию за управление автомобилем в состоянии опьянения.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Злоумышленнику грозит штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей, либо максимальное наказание - лишению свободы сроком до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сотрудники ишимской больницы выловили на скорость 20 килограммов рыбы
Тюменца избили приятели и отобрали телефон
В Тюмени ищут взрослых волонтеров на Всероссийские сельские зимние игры
Четверть миллиона рублей сняли с карты жительницы Ишима мошенники
«Тюменская марка» выходит на региональный уровень
В кафе Нижней Тавды дебоширка била бокалы о голову посетительницы
В Ишимском районе названы имена лучших педагогов
Житель Тюменской области нарубил дров на 100 тысяч рублей
Молодым тюменцам предлагают полмиллиона рублей за идею
У тюменцев есть 72 повода полюбить регион
Тюмень переходит на цифровое вещание
Парламентарии Тюменского района готовят масштабные проекты
Ялуторовчанина позвали в гости, избили и выставили за дверь
Тюменские биатлонисты выступят на открытом чемпионате Европы
Бортпроводница рейса «Тюмень-Москва» отказалась пересадить в бизнес-класс легендарного лётчика Владимира Шарпатова
В Тюмени для предпринимателей создадут единый центр поддержки
Тюменцам увеличили размер финансовой помощи в рамках государственной услуги по самозанятости
Тюменцы станут наставниками для подростков
Погода в Тюмени 2 марта: облачно и тепло
На трассе Тюмень-Омск в дорожной аварии пострадали бабушка и 3-летняя внучка
На реконструкцию тюменского "Строителя" выделено более миллиарда рублей
Лжеминера тюменского «Гудвина» ждет суд
Тюменский биатлонист удивил судей Юниорского Кубка IBU
Эксперты назвали, какие игровые консоли предпочитают тюменцы