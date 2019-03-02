Нетрезвый водитель устроил ДТП на трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск»

СЕГОДНЯ 16:47 2019-03-02T16:47:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Злостный нарушитель правил дорожного движения из Уватского района вновь сел пьяным за руль автомобиля. На этот раз мужчине грозит реальное лишение свободы.

Как сообщает УМВД по Тюменской области, накануне на 313 километре автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск произошло ДТП, участником которого стал 39-летний житель Уватского района. Очевидцы сразу заподозрили, что водитель нетрезв. Этот факт подтвердило медицинское освидетельствование.

Выяснилось, что мужчина ранее уже нарушал правила дорожного движения и подвергался административному и уголовному наказанию за управление автомобилем в состоянии опьянения.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Злоумышленнику грозит штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей, либо максимальное наказание - лишению свободы сроком до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU