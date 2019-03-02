Тюменца избили приятели и отобрали телефон

СЕГОДНЯ 16:05 2019-03-02T16:05:06+03:00

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Отдыхали вместе, но отдавать телефон без боя житель Голышманово не захотел. Преступников задержали по заявлению матери пострадавшего.

Накануне в дежурную часть полиции «Голышмановский» обратилась жительница района с заявлением, что ее 25-летний сын вторые сутки отсутствует дома.

Стражи порядка выяснили, что сын заявительницы не пришел домой так как был что был избит двумя 18-летними парнями. Избитый пояснил, что с юношами они совместно распивали спиртные напитки у одного из знакомых. Молодые люди решили забрать телефон, но так как потерпевший не отдавал мобильный, один из участников стал держать его, а другой избивать. Забрав телефон, они отвели потерпевшего к одному из приятелей домой.

Подозреваемые доставлены в отдел полиции. Как пояснили фигуранты, мобильный телефон забрали для личного использования. Вину молодые люди признали полностью и раскаялись в содеянном.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU