2019-03-02T15:10:48+03:00
Общество

В Тюмени ищут взрослых волонтеров на Всероссийские сельские зимние игры

Добровольцам придется работать с 8 утра до 18 часов
Алена Кульмухаметова
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Тюменская область готовится принять грандиозный праздник - финал IX Всероссийских зимних сельских спортивных игр. Соревнования пройдут 19-23 марта 2019 года в Тюмени.

Организаторы объявили набор волонтёров старше 18 лет, ведь им придётся придется работать с 8 утра до 18 часов.

По информации группы «Спортивное волонтерство Тюменской области», предлагается немало вакансий для работы атташе. В их функции входит встреча и проводы команды в аэропорту или на вокзале, помощь при заселении и выселении, трансфер команд на соревнования, административная поддержка, помощь в поиске необходимой информации.

Требования к волонтерам просты: нужно быть стрессоустойчивым, терпеливым, готовым к ненормированному графику и оперативному выполнению нужных задач.

Для всех волонтеров предусмотрено обучение, каждый из них получит форму, благодарственное письмо за работу на мероприятии, много положительных эмоций и огромный опыт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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