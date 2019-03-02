2019-03-02T14:53:18+03:00
Происшествия

Четверть миллиона рублей сняли с карты жительницы Ишима мошенники

Женщина сама назвала все коды
Алена Кульмухаметова
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Четверть миллиона рублей сняли с карты жительницы Ишима мошенникиЧетверть миллиона рублей сняли с карты жительницы Ишима мошенникиФото: Татьяна Коркина
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Популярная уловка мошенников вновь сработала. Жительница Ишима послушно выполнила все требования звонившего.

Как сообщили в УМВД по Тюменской области, преступление совершено накануне. В отдел полиции города Ишима с заявлением о краже денег с банковской карты обратилась 35-летняя местная жительница.

Стражам порядка женщина рассказала, что на её мобильный позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Мужчина сказал, что со счета потерпевшей пытаются снять крупную сумму денег. Чтобы предотвратить это, нужно сообщить номер карты и пришедший пин-код. Заявительница передала данные неизвестному. Разговор завершился, а затем ей на телефон пришло оповещение о снятии 250 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в отношении электронных денежных средств». В настоящее время стражи порядка устанавливают личность, причастного к совершенному преступлению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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